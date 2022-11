"Awareness": Cathy Hummels zu Kritik an Depressions-Beitrag

Cathy Hummels (34) spricht Klartext. Schon seit einiger Zeit setzt sich das Model für die Enttabuisierung psychischer Krankheiten – insbesondere Depressionen – ein. Gerade in den letzten Tagen musste sie für die Art und Weise, wie sie auf das Thema aufmerksam macht, viel Kritik einstecken. Einigen Menschen war es ein Dorn im Auge, dass sie in einem Post den Eindruck vermittelte, die Krankheiten ließen sich mit einem Aufenthalt im Luxus-Retreat behandeln. Diesen löschte sie – jetzt äußert sie sich in einem neuen Beitrag zu der harten Kritik.

"Ich habe als Jugendliche unter schweren Depressionen gelitten", gesteht sie unter ihrem neusten Bild auf ihrem Instagram-Account und erklärt ihren Followern: "Und ich möchte von Herzen einfach nur eines: Auf das Thema aufmerksam machen." Weiter gesteht sie sich aber auch ein, dass sie selbst nicht immer den besten Weg der Kommunikation gewählt habe. Das täte ihr leid und sie entschuldige sich dafür. "Eine Verharmlosung der Depression war keinesfalls meine Absicht", schrieb sie ausdrücklich in ihrem lang ausgeführten Text. Jetzt müsse "Awareness" geschaffen werden.

Cathy betont jedoch auch: "Mancher Kommentar, der auf meinen Post hin geschrieben wurde, war leider mehr als 'nur' ein Shitstorm." Diese Beleidigungen und den Hass thematisierte sie auch in ihrer Story und appelliert an ihre Community, lieber wieder mehr miteinander zu reden, statt schlecht übereinander.

