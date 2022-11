Erster Geburtstag als König: Charles III. wird heute 74

Happy Birthday, König Charles III. (74)! Am 14. November feiert der Monarch seinen 74. Geburtstag. Es sind turbulente Zeiten, in denen der britische Royal erstmals als König ohne die Anwesenheit seiner geliebten Mutter seinen Ehrentag verbringt. Am 8. September starb die Queen (✝96) in Schottland. Obwohl Charles schwere Herausforderungen bevorstehen, kann er wohl zumindest den heutigen Tag im Kreise seiner Familie genießen. Im Netz wurde Charles beglückwünscht. Außerdem wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (40) teilten auf Instagram ein Foto von Charles, auf dem er freundlich lächelt. "Wir wünschen seiner Majestät, dem König, einen glücklichen Geburtstag!", lautete der Text dazu. Auf dem offiziellen Instagram-Account "The Royal Family" wurde anlässlich von Charles' Ehrentag ein Foto von dem 74-Jährigen veröffentlicht, auf dem er gegen einen Baum lehnt, während die Sonne auf ihn herunterscheint.

"Seine Majestät, der König, ist offiziell Park Ranger des Windsor Great Park geworden – siebzig Jahre nachdem sein Vater, der Duke of Edinburgh, in dieses Amt berufen wurde", wurde zu dem Bild erklärt. Von 1952 bis 2021 war Charles' Vater Prinz Philip (✝99) Ranger des Parks – so lange, wie noch niemand vor ihm.

König Charles III. beim Festival of Remembrance

Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

Prinz Philip und Prinz Charles 2010

