"Let's Dance"-Tour: Bühnendeko stürzt auf Kathrin Menzinger

Kathrin Menzinger (34) beweist ihre Professionalität! Sie ist Teil von Let's Dance, einer Tanzshow, die im Sommer bereits zum 15. Mal Erfolge feierte. Die Show tourt jetzt, wie die vergangenen Jahre auch, durch Deutschland, um den Fans persönlich zu präsentieren, was die Stars in wenigen Wochen beim Tanzen gelernt haben. Bei der vergangenen Ausstrahlung am Sonntag gab's allerdings einen Zwischenfall – Bühnen-Equipment fiel von der Decke auf Kathrin herab.

Bei der Liveshow in der Olympiahalle in München war das Decken-Equipment offenbar nicht optimal gesichert. Mitten im Tanz fiel der 34-Jährigen ein schwarzes Netz auf den Körper und bedeckte sie fast komplett. Obwohl sie mit ihren Engelsflügeln schon viel zu tragen hatte, reagierte sie schnell, wurde das Netz wieder los und bewegte sich weiter. Da war es wohl ein Vorteil, dass sie schon seit mehreren Jahren im Tanz-Business ist und sie so ein Ereignis nicht mehr aus der Fassung bringen kann.

Ganz unbemerkt blieb dieser Vorfall allerdings nicht. Einige Zuschauer erkannten, dass diese Situation nicht geplant gewesen war. "Das war mit Sicherheit nicht Teil des Programms. Die Tänzer neben ihr haben aber blitzschnell reagiert und sie von dem Tuch befreit“, äußerte sich eine 15-jährige Augenzeugin dazu gegenüber Bild.

Getty Images Kathrin Menzinger im April 2019 in Erkrath

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly , "Let's Dance"-Gewinner 2022

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Tänzerin

