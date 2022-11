Nach Sohn: Wünscht sich Samantha Abdul noch weitere Kinder?

Ist Samantha Abduls (32) Nachwuchsplanung abgeschlossen? Vor vier Jahren ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden und durfte einen Sohn namens Ilja auf der Welt willkommen heißen. Von dessen Vater Oleg (34) ist sie seit über drei Jahren getrennt. Stattdessen soll die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun mit dem Selling Sunset-Boss Brett Oppenheim (45) anbandeln. Können sich die beiden vielleicht sogar gemeinsame Kinder vorstellen?

In ihrer Instagram-Story gab die Hamburgerin preis, dass weiterer Nachwuchs für sie erst mal nicht infrage komme: "Ich mag gerne den Fokus auf Ilja ganz alleine haben. Sollte ich aber einen Partner haben, der sich das wünscht, dann würde ich es nicht ausschließen." Momentan sei sie mit ihrer Situation aber sehr zufrieden. "Und nein, nicht jede Mutter eines Kindes verspürt den Drang nach einem weiteren und nicht jedes Kind will ein Geschwisterchen", stellte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin klar.

Dass Sams Sohn schon fast fünf Jahre alt und damit beinahe ein Vorschulkind ist, fällt ihr manchmal schwer zu glauben. "Ich fühle mich noch gar nicht bereit dafür, dass mein Kind jetzt in die Vorschule kommt und bald auch in die Schule muss", erzählte die Tätowiererin vor wenigen Wochen.

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul mit ihrem Sohn Ilja

