Trotz Scheidung: Tom Brady bereut Football-Comeback nicht!

Tom Brady (45) zeigt keine Reue. Vor zwei Wochen bestätigten der NFL-Star und seine Frau Gisele Bündchen (42), dass sie fortan getrennte Wege gehen. Am 28. Oktober wurde ihre Scheidung bereits offiziell vollzogen. Zuvor hatte es diesbezüglich immer wieder Gerüchte gegeben – Insider behaupteten, die Gründe für die Trennung des einstigen Traumpaares zu kennen. Dabei soll besonders Toms sportliches Comeback einer der Übeltäter gewesen sein. Seine Rückkehr bedauert der Footballer rückblickend aber gar nicht!

Tom erklärte auf einer Pressekonferenz gegenüber ESPN dazu: "Ich bin zurückkehrt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich dem Wettbewerb stellen wollte." Sein Team, die Tampa Bay Buccaneers, habe das schnelle Comeback des 45-Jährigen total gefreut – seine Ex-Frau Gisele soll hingegen nicht begeistert gewesen sein und stellte ihn sogar vor die Wahl. "Gisele hat Tom gesagt, entweder er tritt zurück, um Zeit mit der Familie zu verbringen, oder sie ist für immer weg", berichtete eine Quelle.

Der Fokus auf seine sportliche Karriere tue Tom nach seiner Scheidung besonders gut. "Die gute Nachricht ist, dass die Situation sehr einvernehmlich ist und ich mich wirklich auf zwei Dinge konzentriere: Mich um meine Familie und natürlich meine Kinder zu kümmern und zweitens mein Bestes zu geben, um Football-Spiele zu gewinnen", verriet der Super Bowl-Gewinner in dem Podcast "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray". Er wolle auf und abseits des Spielfeldes stark sein.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Getty Images TomBrady bei dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

