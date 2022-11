Wegen Krebs: Lennart Borchert hat jetzt einen Silikonhoden

Lennart Borchert gibt sehr intime Einblicke! Nachdem bei dem Schauspieler der Daily GZSZ vor zwei Jahren Hodenkrebs diagnostiziert worden war, hatte er sich einer Operation unterzogen. In dieser ist sein erkrankter Hoden durch ein Silikonimplantat ersetzt worden. Das machte der ehemalige "Alles oder nichts"-Darsteller vor wenigen Tagen publik. Jetzt offenbart Lennart, wie es sich anfühlt, mit einem Silikonimplantat anstelle des entfernten Hodens zu leben!

Im Interview mit Promiflash erinnert sich der 23-Jährige an die Entscheidung zurück, die er fällte, nachdem ihm sein erkrankter Hoden entnommen werden musste: "Also ehrlich gesagt, habe ich zuerst überlegt, mir keine Prothese einsetzten zu lassen. Ich bin aber froh, das gemacht zu haben." Denn heute wisse er: "Es fühlt sich nicht sonderlich anders an. Ich glaube, das ist für mich einfach ein besseres Gefühl."

Auf seinem Instagram-Kanal verriet Lennart vor wenigen Tagen, warum er mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen sei: "Ich kenne viele Leute, die sich leider durch das kämpfen müssen, wie ich es tue." Der gebürtige Berliner wolle diesen Menschen und deren Angehörigen Kraft schenken, die er selbst durch seine Diagnose neu gewonnen habe.

