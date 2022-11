Aufgelöst wegen Cara? Margot Robbie erklärt ihre Tränen

Margot Robbie (32) stellt etwas richtig! Mitte September hieß es, dass es Cara Delevingne (30), der guten Freundin der Schauspielerin, nicht so gut gehe. Zum Beispiel wurde das Model verwirrt am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Daraufhin soll Margot in Tränen ausgebrochen sein, nachdem sie Cara besucht hatte. Jetzt klärte die "Wolf of Wallstreet"-Darstellerin auf: Sie sei wegen ihrer Freundin nicht aufgewühlt gewesen!

Margot wurde im September von Paparazzi fotografiert, wie sie in West Hollywood vor einem Haus steht und niedergeschlagen wirkt. Auf den Fotos sieht es so aus, als ob sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt. Zuvor soll die 32-Jährige Cara besucht haben. "Ich stehe nicht vor Caras Haus – ich stehe vor einem Airbnb, das ich für fünf Tage gemietet habe! Und ich weine nicht! Ich hatte etwas in meinem Auge", ließ Margot die Situation im Interview mit Vanity Fair Revue passieren.

Inzwischen scheint es Cara besser zu gehen. Im Oktober besuchte die Laufstegschönheit kurz nach Entstehung der brisanten Aufnahmen ein Event, auf dem sie den Eindruck machte, gesund und erholt zu sein. Doch was war mit Cara zuvor los? Insider berichteten gegenüber TMZ, dass die 30-Jährige sowohl psychische Probleme als auch Drogenprobleme haben soll.

Getty Images Margot Robbie, 92. Oscar-Verleihung, Februar 2020

Getty Images Cara Delevingne, Model

Action Press Cara Delevingne in Cannes, 2022

