Mit Baby unterwegs: Ist Alexander Skarsgard Vater geworden?

Alexander Skarsgard (46) wirft mit neuen Fotos so einige Fragen bei seinen Fans auf! Der schwedische Schauspieler hält sein Liebesleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Doch schon seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass der "The Northman"-Star mit der Darstellerin Tuva Novotny liiert sein soll. Die Beauty präsentierte zudem bei einer Award-Show im April zum ersten Mal ihren Babybauch. Ist Alexander jetzt also zum ersten Mal Papa geworden? Zumindest waren die beiden jetzt mit einem Baby unterwegs...

Auf neuen Schnappschüssen, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, sind Alexander und Tuva mit einem Neugeborenen zu sehen: Auf den Pics spazieren die beiden Schauspieler gemütlich durch New York City. Während die Brünette einen Kinderwagen vor sich her schiebt, trägt der Hottie das Baby eingewickelt in eine Decke auf dem Arm.

Bislang haben sich Alexander und Tuva jedoch noch nicht persönlich zu Wort gemeldet und die Geburt offiziell bestätigt. Somit ist bislang weder klar, ob die beiden die Eltern des Babys sind, noch wann die Geburt war oder welches Geschlecht das Neugeborene hat.

Getty Images Alexander Skarsgard bei der Premiere von "The Legend Of Tarzan" in London, Juli 2016

Action Press / Landmark Media Press and Picture Alexander Skarsgard als Tarzan in "Legend of Tarzan"

Getty Images Alexander Skarsgård im Februar 2022 in Mailand

