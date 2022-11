Fotograf verrät: Das war der Queen bei ihren Fotos wichtig!

Queen Elizabeth II. (✝96) hatte ein Körperteil, das sie wohl nicht an sich mochte. Am 8. September dieses Jahres verstarb die Monarchin im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Im Laufe ihrer Regentschaft gewöhnte sich die Queen daran, dass sie regelmäßig fotografiert wurde und diese Bilder um die ganze Welt gingen. Der britische Fotograf John Rankin (56) hatte vor einigen Jahren die Ehre, sie persönlich kennenzulernen und zu fotografieren zu dürfen. In einem Interview vor ihrem Tod enthüllte er, dass die Queen ihre Hände nicht mochte.

Im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des goldenen Thronjubiläums der Queen im Jahr 2002 wurden zehn Fotografen eingeladen, um Ihre Majestät zu fotografieren. Einer davon war Rankin, der unter anderem durch seine Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt ist. Vor ihrem Tod berichtete er im Podcast Tea with Twiggy über eine unbekannte Eigenheit der Queen. Als er den Wunsch äußerte: "Ich möchte Sie unbedingt fotografieren, wie Sie das Schwert halten", soll sie ihm geantwortet haben: "Ich mag meine Hände nicht."

Der Star-Fotograf erzählte außerdem im Gespräch mit The Times, wie er die Queen mit einem Mitarbeiter des Palastes lachend fotografiert habe. Danach sagte er: "Ich habe eine wirklich tolle Nachricht bekommen, in der stand, dass dieses Foto eines ihrer Lieblingsbilder ist."

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

