Promi BB im Winter: Micaela Schäfer packt nur Dessous ein

Micaela Schäfer (39) will sich bei Promi Big Brother treu bleiben! Am Freitag startet die zehnte Staffel der beliebten Reality-TV-Sendung. Das Besondere: Die Jubiläumsausgabe findet nicht im Spätsommer, sondern erstmals im Winter statt. Man würde also meinen, dass die Kandidaten Doreen Steinert (36), Sam Dylan (31) und Co. sich für die Show im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen werden. Doch sie hat da einen anderen Plan: Erotikmodel Mica will im Container wie gewohnt viel Haut zeigen!

Auf die Frage hin, ob sie für "Promi Big Brother" statt Tangas auch warme Pullover einpacken wird, betonte die 39-Jährige im Sat.1-Interview: "Ich glaube, ich besitze gar keinen Rollkragenpullover. Auf meiner Packliste stehen bislang nur Dessous. Ich habe sogar schon neue Dessous und Bikinis bestellt." Dann ergänzte Mica jedoch: "Aber klar, für die kälteren Tage habe ich ein paar Overalls dabei. [...] Im Zweifel haben meine Mitbewohner hoffentlich einen Pulli dabei, den sie mir leihen können." Wie die Wohnsituation für die Bewohner aussehen wird und ob sie mitunter frieren müssen, ist bisher noch ein Geheimnis.

Wie treue "Promi Big Brother"-Fans wissen, dürfen die Stars nur das Nötigste mit in den Container nehmen. Was wird Micaela in dieser Zeit am meisten fehlen? "Musik werde ich vermissen! Ich liebe Musik, ich höre jeden Tag Musik, ich brauche das und beame mich damit immer in eine Traumwelt", beteuerte die DJane. "Und dann meinen Womanizer, ganz klar." Zur Info: Dabei handelt es sich um einen Vibrator. Als "absoluter Workaholic" werde Mica auch ein Problem damit haben, nicht zu arbeiten.

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Februar 2020

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Model

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de