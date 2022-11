"Promi Big Brother"-Doreen hat Angst vor Blähungen im TV

Doreen Steinert (36) macht sich Sorgen! Kürzlich wurde bekannt, dass die ehemalige Popstars-Gewinnerin zu den Kandidaten gehört, die bei der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel dabei sind. Am Freitag beziehen die Teilnehmer für drei Wochen den Container und werden ab diesem Zeitpunkt keine Sekunde lang unbeobachtet bleiben. Welche Herausforderungen stehen Doreen bevor? Die Sängerin macht sich unter anderem um ihre Verdauung sorgen!

"Und was ist zum Beispiel, wenn man Blähungen hat? Da wäre ich auch lieber unbeobachtet. Über so was mache ich mir tatsächlich Gedanken", gab Doreen im Interview mit Sat.1 offen zu. Auch würde die Ex-Freundin von Sido (41) gerne wie gewohnt nackt duschen, anstatt wegen der Kameras einen Bikini zu tragen. "Aber das geht dort halt nicht", weiß die 36-Jährige.

Außerdem werde es Doreen schwer fallen, mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenzuleben. "Davor habe ich am meisten Respekt. Ich bin alles, aber kein WG-Typ. Ich liebe es, allein zu sein und die Dinge in meinem Tempo machen zu können", erklärte sie. Dennoch freue sich Doreen darauf, sich ihren Herausforderungen zu stellen.

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Doreen Steinert, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de