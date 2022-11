Wegen Familie: Uwe Ochsenknecht tut Thomas Gottschalk leid

Thomas Gottschalk (72) hat eine eindeutige Meinung dazu. Bald ist es wieder so weit: "Wetten, dass..?" wird über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Die Star-Gäste wurden auch schon bekannt gegeben – und unter ihnen befinden sich große Namen. Unter anderem sind Hollywood-Star John Malkovich (68) und Nationalfußballerin Alexandra Popp dabei. Robbie Williams (48) und Herbert Grönemeyer (66) sorgen für musikalische Unterhaltung. Moderiert wird das Ganze von Thomas. Der hat nun sein Mitleid für seinen TV-Kollegen Uwe Ochsenknecht (66) bekundet.

Im Interview mit Bunte sprach der Moderator über die Vor- und Nachteile, die ein guter Name mit sich bringt – und kam dabei auch auf Uwe zu sprechen. "Wir wollten mit allen Mitteln verhindern, dass unsere Kinder den Preis dafür zahlen mussten, dass mich jeder kannte. Schauen Sie sich doch diese verkorksten Promi-Kinder an, die jedes Maß verloren haben", begann der TV-Star und fügte hinzu: "Mir tut mein Buddy Uwe Ochsenknecht zwischendurch richtig leid, dessen Familie in allen möglichen Celebrity-Formaten durchgenudelt wird. Da wird irgendwann das ganze Leben zur Realityshow."

Die berühmte Familie bekam im Februar sogar ihre eigene Reality-TV-Show. In Diese Ochsenknechts gaben die Familienmitglieder einen sehr privaten Einblick in ihr Leben. Uwe ist allerdings nicht mit dabei. "Er hat seine eigenen Projekte", war damals Natascha Ochsenknechts (58) Erklärung, wieso ihr Ex nicht bei der Show mitwirkt.

Getty Images Alexandra Popp, Profifußballerin

Getty Images Uwe Ochsenknecht und Thomas Gottschalk, Januar 2014

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

