Wohnen "Bauer sucht Frau"-Theo und Andrea schon zusammen?

Haben Theo und Andrea schon Umzugspläne geschmiedet? Der Viehwirt wollte bei Bauer sucht Frau die große Liebe finden – allerdings vergebens: Keine seiner beiden Bewerberinnen, die er zum Scheunenfest eingeladen hatte, wollte ihm so richtig gefallen. Doch dann lernte er Andrea kennen, die gar nicht so weit von ihm entfernt wohnt. In dem Kuppelformat wurde gezeigt, wie glücklich die beiden miteinander sind. Doch wie ernst ist es inzwischen bei Theo und Andrea?

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf verriet das Paar, dass es sich so oft sieht, wie es geht. Das ist aber gar nicht so einfach – schließlich arbeiten beide in der Landwirtschaft. "Morgens um sieben fangen wir an und abends bis 21 Uhr", erzählte Andrea. Sie habe jedoch feste Angestellte, die ihr unter die Arme greifen. "Sonst ginge das nicht", betonte die 52-Jährige. Aufgrund dessen, dass sowohl sie als auch ihr Liebster eigene Betriebe haben, kommt aktuell kein Umzug infrage. "Wir können ja nicht die Höfe alleine lassen", gab Theo zu verstehen.

Auch wenn die beiden wohl erst mal getrennt voneinander wohnen bleiben, könnte Theo mit Andrea an seiner Seite kaum glücklicher sein. Und auch die Rheinland-Pfälzerin schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es jemanden gibt, bei dem es so harmoniert."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Viehwirt Theo bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Andrea und Theo bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Andreas Friese Andrea und Theo bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de