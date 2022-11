"Bedeutsam & surreal": Taylor Swift über Grammy-Nominierung

Taylor Swift (32) ist vor Freude ganz aus dem Häuschen! Die Sängerin veröffentlichte im vorherigen Jahr die zweite Auflage ihres "Red"-Albums. Der Song "All Too Well" lag der Musikerin ganz besonders am Herzen. Das Lied bekam sogar einen Kurzfilm mit Dylan O'Brien (31) und Sadie Sink (20) in den Hauptrollen. Der Song erntete nun zum ersten Mal eine Grammy Awards-Nominierung für den "Song des Jahres" – und Taylor war außer sich vor Freude!

Die Singer-Songwriterin reagierte auf die Nominierung mit einer emotionalen Instagram-Story, in der sie sagte, dass sie viele Gründe hätte, ihren "verdammten Verstand zu verlieren". Ihre Botschaft verkündete sie über einem Standbild aus dem Kurzfilm. Taylor sagte, dass sie auf diesen Song am stolzesten sei. "Die Tatsache, dass er bei den Grammys für den 'Song des Jahres' nominiert ist, ist bedeutsam und surreal", schrieb sie in dem Post. "Ich denke, dass ich zehn Minuten lang einfach nur schreien werde", fuhr die 11-fache Grammy-Gewinnerin fort, bevor sie sich direkt an ihre Fans wandte: "Und denkt darüber nach, dass dies ohne euch nicht passiert wäre."

Zusätzlich zu ihren Nominierungen für "All Too Well (10 Minute Version)" und "All Too Well: The Short" kamen weitere Kategorien dazu: "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault)" und "Carolina" aus dem Film "Where the Crawdads Sing", die für den "Besten Country-Song" und das "Beste Lied für visuelle Medien" nominiert wurden.

Getty Images Taylor Swift bei der Premiere ihres Kurzfilms "All Too Well"

Getty Images Taylor Swift im August 2022

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards im Januar 2010

