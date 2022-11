Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger hassten sich!

Diese beiden waren nicht immer gut aufeinander zu sprechen! Sylvester Stallone (76) und Arnold Schwarzenegger (75) sind zwei der größten Actionhelden Hollywoods. Mittlerweile sind die beiden gute Freunde – so schnitzten sie an Halloween zum Beispiel fröhlich Kürbisse zusammen. Doch einst waren die beiden Hollywoodstars auch bittere Konkurrenten und haben sich deshalb nicht immer gut verstanden: Jetzt packte Sylvester über das frühere Verhältnis zu Arnold aus!

"Wir konnten es eine Zeit lang nicht ertragen, zusammen in der gleichen Galaxie zu sein. Wir haben uns wirklich verabscheut", erzählte er in der Talksendung The John Ross Show". In den 90er-Jahren seien sie erbitterte Rivalen um den Platz des größeren Actionstars gewesen. Das hatte auch Arnold zuvor gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt: "Damals haben wir alle möglichen verrückten Dinge getan, um in unserer Rivalität weiterzukommen. Zum Glück für uns und alle anderen sind wir heute füreinander da."

Wie tief ihre Freundschaft ist, bestätigte Sylvester, als er in dem Interview von seinem Kollegen schwärmte. "Es ist gut, sich mit einem Mann zu unterhalten, der seinen Worten Taten folgen lässt und das auch erreicht hat", erklärte er. Die beiden könnten voreinander verrückt sein und würden heute sehr über die alten Zeiten lachen.

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone im Juni 2022

Anzeige

Instagram / schwarzenegger Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei einem Pressetermin in London, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de