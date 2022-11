Kourtney Kardashian überrascht Travis mit Geburtstagsparty

Kourtney Kardashian (43) hat sich für ihren Mann Travis Barker etwas ganz Besonderes ausgedacht! Am Montag stand für die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ein wichtiges Ereignis an: Ihr Schatz ist 47 Jahre alt geworden. Natürlich ließ es sich die Unternehmerin nicht nehmen, den Blink-182-Star an seinem Geburtstag zu überraschen: Kourt organisierte für ihren Liebsten eine Party in einem veganen Promi-Restaurant!

Auf Instagram gewährte Travis' Stieftochter Atiana De La Hoya (23) ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten. Sie teilte ein Video, in dem der Schlagzeuger die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen ausbläst, während er die Hand seiner Frau hält. Die Party fand im Crossroads Kitchen statt – einem beliebten veganen Promi-Schuppen in Los Angeles. Der Musiker feierte aber nicht nur im Kreise seiner Familie: Auch viele Freunde des Paares waren dabei – darunter Webstar Carl Dawson.

Natürlich sendete Kourt ihrem Herzbuben an seinem Ehrentag auch ein paar besondere Glückwünsche im Netz. Sie teilte eine ganze Reihe von sexy Fotos, auf denen sie in einem knappen Kleid mit Travis turtelt. "Ich bin unendlich dankbar für den Tag, an dem du geboren wurdest. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann meiner Träume, meinen Seelenverwandten. Du hast mein Leben für immer verändert", schwärmte die 43-Jährige in der Bildunterschrift.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Crossroads Kitchen, Oktober 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2022 in West Hollywood

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im November 2022

