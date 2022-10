Nach Geburt: Mandy Moore isst Kapseln aus ihrer Plazenta!

Mandy Moore (38) will sich ihrem Baby wohl ganz besonders verbunden fühlen! Vor einer Woche durfte die Schauspielerin ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: Nach ihrem Sohn August Harrison, der im Februar 2021 zur Welt kam, sind sie und ihr Mann Taylor Goldsmith jetzt stolze Eltern des kleinen Oscars. Darüber ist die This Is Us-Darstellerin überglücklich – und will wohl das Maximum aus der Geburt rausholen: Mandy nimmt Kapseln zu sich, die aus ihrer Plazenta gefertigt wurden!

Das zeigte sie nun auf Instagram. "Runde zwei", schreib sie zu einem Foto des Fläschchens mit den besonderen Kapseln – offensichtlich hat sie also schon bei ihrer ersten Geburt ihre Plazenta garen, trocknen und zermahlen lassen. Für Mandy ist das wohl eine besondere Form, sich ihrem Baby und ihrem Körper verbunden zu fühlen: "Gemacht von dir für dich. Gefüllt mit deiner Plazenta und sehr viel Liebe", steht nämlich auf dem Fläschchen.

Mandy ist aber längst nicht die Einzige, die ihre Nachgeburt gerne wieder in sich aufnimmt! Teen Mom-Bekanntheit Kailyn Lowry (30) zum Beispiel hatte ihre Plazenta nach der Geburt ihres vierten Kindes zu einem Smoothie verarbeitet getrunken. Und auch Influencerin Dani Dyer (26) ließ aus ihrem Mutterkuchen Kapseln anfertigen – weil das aufgrund der Nährstoffe helfen soll, sich von der Geburt zu erholen.

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Mann Taylor Goldsmith mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images Mandy Moore im August 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de