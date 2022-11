Rúrik Gíslasons Karrierepläne: Er will Wikinger werden!

Rúrik Gíslason (34) hat große Träume! Der isländische Hottie ist vor allem im deutschen Fernsehen unterwegs. Nach seiner beendeten Fußballkarriere widmete er sich der Entertainmentbranche. Bei der beliebten Tanzshow Let's Dance nahm er sogar den Sieg mit nach Hause und auch bei Schlag den Star stellte er sein Können unter Beweis. Aber was steht als Nächstes an? Rúrik hat konkrete Vorstellungen!

"Ich habe ein paar Angebote, mehr Schauspiel für Filme und TV-Shows zu machen. Meine Traumrolle wäre es, einen Wikinger zu spielen", erklärte er Bild. Die Filmwelt scheint Rúrik also sehr zu interessieren. Tatsächlich wirkte er auch schon in ein paar Produktionen mit – beispielsweise in "Bibi & Tina – Einfach anders". Einen Wikinger konnte er dort jedoch leider nicht spielen.

Auch gegenüber Promiflash betonte er bereits, sich gerne in diese Richtung entwickeln zu wollen: "Ich würde gerne vielleicht ein bisschen mehr Acting machen, aber ich habe gelernt, besser nicht zu viel zu planen, weil mein Leben sich ständig ändert." Es könnte also noch etwas dauern, bis Rúriks Fans ihn im Wikingerkostüm sehen werden.

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance", 2021

Defrance / Backgrid / ActionPress Rúrik Gíslason beim Moet Effervescence Dinner in Berlin im November 2022

rurikgislason / Instagram Rúrik Gíslason im Dezember 2021

