Spoiler: Verrät RTL im Trailer den "Prince Charming"-Sieger?

Verrät RTL das Ende von Prince Charming etwa schon im Halbfinale? Auf der griechischen Insel Rhodos neigt sich Fabian Fuchs' Suche nach seinem Mr. Right dem Ende zu: Im großen Finale kämpfen nur noch die zwei Kandidaten Tim und Sebastian um das Herz des Berliners. Zwar wird der Showdown erst kommenden Donnerstag in voller Länge veröffentlicht – doch am Ende des Halbfinales bekamen die Fans bereits einen kurzen Ausschnitt zu Gesicht. Promiflash hat sich den Trailer ganz genau angeschaut – und dabei einen möglichen Hinweis auf den "Prince Charming"-Sieger gefunden!

Achtung, es könnte sich um einen Spoiler handeln!

In dem kurzen Zusammenschnitt am Ende des Halbfinales ist Fabian bereits bei seiner allerletzten Entscheidung in der Männervilla zu sehen. Während er dem Zweitplatzierten einen Korb gibt, blickt er abwärts. Damit gibt er einen möglichen Hinweis auf das Ende der Show: Basti ist nämlich ein Stück größer als Fabian – und Tim ist kleiner als der Prinz. Demnach könnte es sein, dass der abenteuerlustige Geschäftsmann den Schweizer abserviert und die Show gemeinsam mit Basti verlässt.

Ob es sich bei dem Ausschnitt tatsächlich um einen Spoiler handelt, wird sich erst kommende Woche am Ende des Finales zeigen! Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass der Sender aus Versehen einen Hinweis auf das Siegerpaar gibt: Schon bei der ersten Princess Charming-Staffel hat der Trailer am Ende des Halbfinales Irina Schlauchs finale Entscheidung verraten.

RTL Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Instagram / bastispdt Sebastian, "Prince Charming"-Kandidat 2022

Getty Images Irina Schlauch bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2021 in Köln

Glaubt ihr, dass diese Stelle im Trailer tatsächlich ein Hinweis auf den Gewinner ist? Ja, das klingt total logisch! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



