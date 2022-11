Chris Evans ist verliebt: Was weiß man über Alba Baptista?

Alba Baptista (25) hat wohl sein Herz gestohlen! Immer mal wieder wurde spekuliert, wen Chris Evans (41) daten würde. Dem Schauspieler wurden einige Flirts nachgesagt. Im Februar kamen dann die ersten Gerüchte auf, dass er die Portugiesin daten soll. Und tatsächlich bestätigten sie die Liebesspekulationen kürzlich mit Turtel-Pics. Aber was weiß man eigentlich über die Beauty? Promiflash zählt euch die wissenswertesten Fakten über Alba auf!

Als Albas portugiesische Mutter einen Arbeitstrip nach Rio de Janeiro in Brasilien machte, lernte sie ihren Vater kennen. Die heute 25-Jährige ist in Lissabon in Portugal aufgewachsen und spricht wie ihre Mutter mehrere Sprachen: Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Durch ihre Rolle in "Warrior Nun" wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Dabei begann sie ihre Schauspielkarriere bereits mit 16 Jahren.

Im Jahr 2014 erzielte sie einen großen Erfolg mit ihrer Arbeit in einem Kurzfilm und wurde sogar mit dem Preis als beste Schauspielerin auf dem Festival Ibérico de Ciné ausgezeichnet. Aber was macht Alba, wenn sie nicht gerade vor der Kamera oder auf dem roten Teppich steht? Auf Social Media ist zu sehen, dass sie offenbar gerne Yoga macht, reist und auch ziemlich gut zeichnen kann.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Alba Baptista, Schauspielerin

Getty Images Alba Baptista bei einem Fotocall 2019 in Spanien

