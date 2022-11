Dieser Hollywood-Beauty wollte Matthew Perry Antrag machen!

Matthew Perry (53) meinte es anscheinend ziemlich ernst mit ihr! Der Friends-Star hatte schon einige berühmte Ladys an seiner Seite – unter anderem auch Julia Roberts (55). Was viele Fans vielleicht schon vergessen haben: Auch die "Mean Girls"-Darstellerin Lizzy Caplan (40) war mit dem Schauspieler zusammen – und das ganze sechs Jahre lang. Tatsächlich wollte Matthew Lizzy sogar einen Antrag machen!

In seinem Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" schilderte der heute 53-Jährige eine Situation aus seiner sechsjährigen Beziehung. Zu Weihnachten machte Matthew Lizzy damals ein Geschenk – ein Gemälde der beiden aus ihren eigenen unzähligen Textnachrichten. "Mein Plan war es, ihr das Bild zu schenken und dann die Frage zu stellen. Tja, ich habe sie nie gefragt", schrieb er in seinem Werk. Aber warum?

Lizzy sei wohl sehr gerührt gewesen – Matthew bekam daraufhin jedoch Panik. "Alle Ängste kamen auf einmal zusammen", erklärte er weiter. Dabei habe er sich bereits vorgestellt, wie es sein würde, mit der US-Amerikanerin Kinder zu kriegen. Auch während einer Paartherapie konnte er die Gründe für diesen Aussetzer nicht ausformulieren. Wenige Jahre später endete die Beziehung.

Getty Images Matthew Perry und Julia Roberts am "Friends"-Set

Getty Images Lizzy Caplan, Schauspielerin

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

