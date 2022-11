Hatte "Temptation Island"-Christina noch Hoffnung mit Aleks?

Christina Dimitriou (30) gibt Einblicke in ihr Seelenleben! Die Influencerin testet momentan die Treue ihres Partners Aleksandar Petrovic (31) bei Temptation Island V.I.P. – doch werden die zwei noch als Paar aus dieser Sendung gehen? Momentan sieht es eher weniger danach aus, denn der Muskelmann bändelt langsam mit der Verführerin Vanessa Nwattu an. Die Griechin muss sich das mit anschauen und wird dabei ziemlich emotional. Glaubte Christina denn eigentlich noch an die Liebe mit Aleks?

Im Promiflash-Interview offenbarte sie, dass sie schon etwas länger Angst um ihre Beziehung hatte: "Das Gefühl hatte ich schon ab dem dritten Tag." Christina habe davor immer wieder betont, eigentlich nicht an dem TV-Format teilnehmen zu wollen. Jedoch scheint Aleks sie schlussendlich überredet zu haben. Selbstbewusst beteuerte der Ex-Love Island-Kandidat, er wolle allen zeigen, wie stark die Beziehung ist. Umso enttäuschter war die Beauty dann auch, als sie seine Szenen gesehen hatte.

"Als das Schlüsselloch kam, dachte ich nur, ich sehe nicht richtig. Ich war einfach nur sauer und enttäuscht", führte Christina im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. In den Folgen schießt sie ziemlich gegen Vanessa – gibt sie ihr die Schuld an den Szenen? "Ich sehe bei beiden die Schuld, aber meiner Meinung nach macht sie das alles bewusst, deswegen hat sie bisher sehr viel von mir abbekommen", schloss sie ab.

