Wegen Beauty-OPs: Carl Woods hat Angst um seine Katie Price

Carl Woods macht sich Sorgen um seine Katie Price (44). Die Reality-TV-Ikone ist ein echter Stammgast beim Beauty-Doc. Immer wieder hatte sie sich in den vergangenen Jahren unters Messer gelegt. So ließ sie sich beispielsweise insgesamt 14 Mal die Brüste operieren. Nun ließ sich die Britin erneut bei ihrem Schönheitschirurgen in Thailand wegen eines weiteren Faceliftings und einer Brustverkleinerung beraten. Dass sie sich dagegen entschieden hat, erleichtert ihren Verlobten total: Carl hat wegen der ganzen Risiken nämlich Angst um seine Liebste!

"Die Risiken von Operationen nehmen mit jedem mal und mit dem Alter zu – und Katie ist einem hohen Risiko ausgesetzt", verriet eine Quelle im Interview mit OK! Magazine. Nach jedem Beauty-Eingriff habe Katie starke Schmerzen – sehr zum Leidwesen ihres Verlobten. "Er wünscht sich, dass Katie lernt, wann sie aufhören muss. Sie hat schon Dutzende von Operationen hinter sich – und jetzt ist es genug", meinte der Insider zu wissen. Der 32-Jährige finde, dass seine Liebste die ganzen Eingriffe gar nicht braucht: "Carl liebt Katie so, wie sie ist."

Auch der plastische Chirurg Dr. Aamer Khan rät dem ehemaligen Boxenluder davon ab, sich in Zukunft noch weiteren Beauty-OPs zu unterziehen. "Wiederholte Vollnarkosen sind mit Risiken verbunden. Je mehr Vollnarkosen man bekommt, desto mehr setzt man sich den Risiken aus – auch dem Tod", erklärte er.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, Juni 2021

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Model

