Julia Fox datete Kanye West nur, um ihn von Kim abzulenken

Julia Fox (32) packt aus! Das Model war Anfang dieses Jahres mit dem Rapper Kanye West (45) zusammen. Doch nur wenige Wochen nach ihrem Liebes-Outing war zwischen den beiden schon wieder Schluss. Der Musiker schien damals immer noch an seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) zu hängen. Nun sprach Julia ungewohnt offen über ihre kurze Liaison mit dem US-Amerikaner – und plauderte dabei aus: Sie datete Ye nur, um ihn von Kim abzulenken!

"Ich wollte eigentlich in meinem Buch darüber schreiben und es euch zum Kauf anbieten, aber ich erzähle es euch einfach umsonst", meinte sie in ihrem neuesten TikTok-Video. Nachdem die 32-Jährige Ye zum ersten Mal getroffen hatte, soll er sie mit zahlreichen Nachrichten bombardiert haben. Julia sei sich zunächst unsicher gewesen, ob sie ihm überhaupt antworten soll: "Aber dann kam mir der Gedanke: 'Oh mein Gott, vielleicht kann ich ihn von Kims Fall ablenken.' [...] Wenn es jemand schafft, dann ich." Tatsächlich sei die Schauspielerin schon immer ein großer Fan von der The Kardashians-Bekanntheit und deren Schwestern Khloé (38) und Kourtney (43) gewesen.

Zusätzlich kam die "No Sudden Move"-Darstellerin auch darauf zu sprechen, dass Ye in den vergangenen Wochen mit seinen antisemitischen Aussagen immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. "Der Mann hat sich mir gegenüber normal verhalten", stellte Julia klar und fügte hinzu: ""Als ich und [Ye] zusammenkamen, hatte er noch gar nichts da draußen gemacht. Das Einzige, was er gemacht hat, war, den Namen im Song zu ändern und zu sagen: 'Komm zurück zu mir, Kimberly.'"

