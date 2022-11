Romantik? Jeremy Fragrance und Walentina nähern sich an

Jeremy Fragrance (33) und Walentina Doronina (22) begraben das Kriegsbeil. Der Parfüm-Influencer und das Reality-TV-Sternchen hatten bei Promi Big Brother einen schwierigen Start. Die Blondine beleidigte den Unternehmer heftig, nachdem dieser sich weigerte, sein Outfit zu wechseln. Seitdem Bereichswechsel von Sam Dylan (31) und Jennifer Iglesias (24) sind die beiden auf dem Dachboden einander ausgeliefert. Doch zum Erstaunen der Zuschauer harmoniert es zwischen Walentina und Jeremy. Könnte da sogar mehr entstehen?

"Es hat auf jeden Fall zu was Gutem geführt. Von mir aus ist das Kriegsbeil begraben", schlug Jeremy im Gespräch mit Walentina versöhnliche Töne an. Die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin scherzte sogar: "Man sagt, ja, was sich hasst, das liebt sich. Jeremy ist verliebt in mich." Der gebürtige Oldenburger, der im Gegensatz zu Walentina Single ist, sah das jedoch anders. "Romantik? Da passiert nichts!", stellte der Webstar klar.

Doch Jeremy und Walentina werden heute Abend noch getrennt. Die beiden müssen in der Arena bei einem Spiel gegeneinander antreten. Der Verlierer bezieht daraufhin das Loft, von dem die "Promi Big Brother" offiziell noch nichts wissen. Der Gewinner kommt zu den anderen Kandidaten in die Garage.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance und Walentina Doronin

Anzeige

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohner: Jeremy Fragrance und Walentina Doronina

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de