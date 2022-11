Schwangere Kisu freut sich: Man erkennt schon kleine Kugel

Kisu (31) scheint ganz schön stolz auf ihre kleine Babykugel zu sein. Vor wenigen Wochen hatte die YouTuberin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Mann Kevin und sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt die Berlinerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. So setzte sie nur wenige Tage nach der Verkündung beispielsweise ihre Körpermitte im Netz in Szene. Nun präsentierte Kisu ihren Mini-Babybauch erneut.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 31-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Spiegel posiert. Dabei trägt die Influencerin eine grüne Hosen-Pullover-Kombi, unter der schon eine kleine Wölbung zu erkennen ist. Augenscheinlich freut sich Kisu sehr, dass man ihr die Schwangerschaft so langsam ansehen kann. Unter dem Foto schwärmt sie: "Heute sieht man das Bäuchlein schon mehr." Einen Tag zuvor hatte Kisu ebenfalls eine Aufnahme geteilt, auf dem sie ihre Körpermitte in Szene gesetzt hatte. Das Bild hatte sie mit den Worten "Kleine Zitrone" versehen.

Im Interview mit Promiflash hatte Kisu Mitte November berichtet, dass ihre zweite Schwangerschaft bisher fast genauso wie die erste verlaufen sei. Dennoch gebe es eine Sache, die als Mama einer Tochter nun anders sei: "Aber mit dem Unterschied, dass ich mich nicht so ausruhen konnte, da Milena natürlich weiterhin meine Aufmerksamkeit braucht", verriet sie.

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Influencerin Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Influencerin Kisu im November 2022

