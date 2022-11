Zweites Baby: YouTuberin Kisu zeigt ihren Mini-Babybauch

Kisu (31) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin und ihr Mann Kevin Tewe gaben am Sonntag mit einem süßen Posting bekannt, dass sie nach ihrer Tochter Milena wieder Nachwuchs erwarten. Im Promiflash-Interview plauderte die YouTuberin bereits aus, dass die Schwangerschaft geplant und ihr Baby ein absolutes Wunschkind sei. Wenige Tage nach der Verkündung zeigte Kisu nun stolz ihren kleinen Babybauch im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige nun ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie in Unterwäsche vor dem Spiegel posiert. "Guten Morgen! Crazy, wie schnell man diesmal was sieht", betitelte Kisu ihren Schnappschuss. Und tatsächlich: Auch wenn ihr Babybäuchlein noch ziemlich klein ist, ist es dennoch gut zu erkennen.

Im Gespräch mit Promiflash hatte die Bloggerin vor wenigen Tagen bereits verraten, dass sie schon vor dem positiven Test geahnt habe, dass es mit Baby Nummer zwei endlich geklappt hat. "Ich hatte dieselben Symptome wie bei der letzten Schwangerschaft und wusste: 'Okay, es ist so weit'", führte Kisu weiter aus.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Influencerin Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu und Kevin Tewe im Juli 2022

