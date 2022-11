Kanye West will Donald Trump als Mitkandidat für Wahl 2024

Kanye West (45) hat große Pläne! Der Rapper polarisierte in den vergangenen Wochen ganz schön mit seinen kontroversen Aussagen, woraufhin er viele Werbe- und Kooperationspartner verlor. Doch für den Ex von Kim Kardashian (42) ist das kein Grund aufzugeben. Tatsächlich will er jetzt bei der Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2024 total durchstarten! Und dafür wünscht sich Kanye einen ganz speziellen Mitstreiter: Donald Trump (76)!

Auf Twitter ließ der "Flashing Lights"-Interpret seine Fans wissen, dass er bei dem ehemaligen Präsidenten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago zu Besuch gewesen sei: "Das erste Mal in Mar-a-Lago. Regen und Verkehr, ich kann nicht glauben, dass ich Präsident Trump warten ließ." Sein Besuch war allerdings nicht ohne Grund! Denn nachdem Ye bereits am Wochenende verkündet hatte, sich wieder als Präsident zur Wahl stellen zu lassen, sucht er nun offenbar die Unterstützung von Trump: "Was glaubt ihr, wie er reagiert hat, als ich ihn gefragt habe, ob er 2024 mein Vizepräsident sein will?", fügte Kanye seinem Post hinzu und ließ seine Fans abstimmen.

Schon am Sonntag veröffentlichte der 45-Jährige ein Video auf der Plattform und verkündete, wieder als Präsident zu kandidieren. "Ja. [...] Ganz einfach. Wir bewegen uns auf die Zukunft zu", antwortete Kanye auf die Frage hin, ob er sich zur Wahl stellen lassen würde.

Getty Images Kanye West, Oktober 2018

Getty Images Kanye West und Donald Trump im Oktober 2018 in Washington

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

