Promi-BB-Walentina weint: Sie darf ihren Freund Can treffen

Walentina Doronina (22) darf ihren Freund sehen! Die Reality-TV-Darstellerin sprach bei Promi Big Brother offen über ihr schlechtes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern. Sie beklagte, dass diese sie nicht ernst nehmen würden, weil sie im Reality-TV arbeitet. Ihr Partner Can Kaplan fand es nicht gut, dass Walentina im Fernsehen seine Eltern zum Thema machte. Jetzt durfte sich das Paar bei Promi BB begegnen.

Big Brother gab Walentina die Möglichkeit, für zwei Minuten mit ihrem Freund zu sprechen. Um ihn zu sehen, musste die 22-Jährige das gesamte Essen auf dem Dachboden abgeben. Das wollte die Blondine nicht, doch ihre Mitbewohner ermutigten sie dazu. "Zieh es durch, du schaffst das! Hör auf mit den Eltern, okay? Schalte einen Gang runter, lass meine Eltern raus, aber ziehe durch!", meinte Can zu Walentina, als er sie sah.

"Ich vermisse dich, ich liebe dich so sehr", sagte Walentina zu Can, als sie ihn wieder verlassen musste. Twitter-User befürchteten zunächst, dass das Gespräch für die Influencerin nicht so gut ausgehen werde. Sie vermuteten, dass Can mit der TV-Krawallnudel sogar Schluss machen wollte, nachdem sie öffentlich über seine Eltern sprach.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Promi Big Brother, Sat.1 Kandidaten bei Promi Big Brother

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan

