Fabis finale "Prince Charming"-Entscheidung: Fans entsetzt!

Fabian Fuchs hat bei Prince Charming die allerletzte Entscheidung getroffen! Der Berliner musste im Finale der vierten Staffel wählen, ob er die Show an der Seite von Tim oder Basti verlassen möchte. Letztendlich gab er Tim einen Korb und machte Basti damit zu seinem Sieger. Fabians Entscheidung im "Prince Charming"-Finale kommt bei den Fans aber so gar nicht gut an!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Prince Charming" machten zahlreiche Zuschauer ihrem Ärger nach dem Finale Luft. "Ich versteh gerade die Welt nicht... Was ist aus den Connections zu Tim geworden?", "Die Entscheidung hat für mich leider die komplette Staffel zerstört" oder auch: "Ich check diese Entscheidung null, aber mein Gefühl in den ganzen Folgen war, dass der Prinz sowieso nichts Festes sucht", kommentierten beispielsweise drei User auf der Plattform. Weitere Fans gaben zu verstehen, dass sie "schwer enttäuscht" seien.

Und auch im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage zeigte sich, dass die Fans auf ein Happy End bei Fabian und Tim gehofft haben! 456 von insgesamt 629 Teilnehmern gaben an, dass sie im Finale Tim die Daumen gedrückt haben – das entspricht sage und schreibe 72,5 Prozent. Nur 173 – also 27,5 Prozent – waren auf Bastis Seite.

Alle Infos zu "Prince Charming" gibt es bei RTL+.

Anzeige

Instagram / bastispdt Der "Prince Charming"-Kandidat Sebastian im März 2022

Anzeige

RTL Fabian Fuchs, der Prince Charming 2022

Anzeige

Instagram / timhornbyl Tim, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de