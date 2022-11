Jeremys Exit schwer verdaulich? Personalschwund bei Promi BB

Müssen sie erst mal seinen freiwilligen Exit verdauen? Jeremy Fragrance (33) entschied sich total überraschend am Mittwochabend, Promi Big Brother zu verlassen. Im Netz zeigten sich zahlreiche Fans ziemlich schockiert darüber und beteuerten sogar, nicht mehr einschalten zu wollen. Denn mit seiner eigenen Art unterhielt er die meisten Zuschauer und tatsächlich auch die Moderatoren. Am Donnerstag fehlten nun einige Promi-BB-Bekanntheiten – etwa wegen Jeremy?

Darüber scherzten zumindest einige Twitter-User. Die Moderatorin Marlene Lufen (51) fiel krankheitsbedingt aus. Jochen Bendel (55), der sonst immer in der "Late Night Show" sitzt, blieb wegen seines erkrankten Hundes zu Hause – und Melissa Khalaj (33) moderierte an dem Abend The Voice Kids. Alles nur Zufall? "Der ist echt zu Hause, weil sein Hund krank ist? Als ob! Jeremy hat alle zerstört", witzelte ein User über Jochens Abwesenheit. Ein anderer scherzte, dass der Hund am Broken-Heart-Syndrom leide, "was oft vorkommt, wenn man verlassen wird" – und teilte dazu ein Bild von Jeremy. Anscheinend leiden Jeremys Fans auch an dem Syndrom.

Denn auf Social Media bringen seine Anhänger ihre Enttäuschung über den Exit immer noch zum Ausdruck. "Ich brauche meine tägliche Dosis Promi-BB, aber ohne dich macht es keinen Sinn", lautet beispielsweise einer der zahlreichen Kommentare. "Cooler, verrückter Typ, der gezeigt hat, dass es einem völlig egal sein muss, was andere über einen denken", outete sich Danny Heidrich auch als Jeremy-Fan.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / jochenbendel Jochen Bendel im März 2020

Anzeige

Getty Images Marlene Lufen, Moderatorin

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de