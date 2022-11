Skurriles Outfit: Drake trägt einen großen Teddybären-Mantel

Was hat sich Drake (36) denn dabei gedacht? Aubrey Drake Graham – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – stellt sein musikalisches Können schon seit Jahren unter Beweis: Er landete zahlreiche Nummer-eins-Hits und räumte damit jede Menge Preise ab. Obwohl er nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken ist, kann er in Sachen Mode allerdings nicht immer punkten: Drake erschien zu einem Basketballspiel in einem flauschigen Mantel, auf dem sich große Teddybären befanden.

Das Basketball-Match der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets in Toronto ließ sich der gebürtige Kanadier nicht entgehen. Zu diesem Anlass wählte der "One Dance"-Interpret ein sehr ausgefallenes Outfit: Drake trug einen beigefarbenen flauschigen Mantel, auf dem unter beiden Schultern ein Teddybär prangte. Als er dann seinen langen Mantel in der Halle ausgezogen hatte, kam ein weniger auffälliger Look zum Vorschein: Der Rapper sah sich das Spiel in einer hellen Jeans und einem dunkleren Jeanshemd an.

Mit den Teddys an seinem Mantel hätte Drakes Sohn Adonis vermutlich mehr anfangen können. Der Junge, den sich Drake mit seiner Verflossenen Sophie Brussaux (33) teilt, hatte schließlich im vergangenen Oktober seinen fünften Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatten seine Eltern ihm eine Superhelden-Party geschmissen.

Anzeige

Action Press / Canadian Press via ZUMA Press Drake, Rapper

Anzeige

Action Press / Canadian Press via ZUMA Press Drake bei einem Basketball-Spiel in Toronto im November 2022

Anzeige

Instagram / champagnepapi Rapper Drake (r.) mit seinem Sohn Adonis (l.)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de