So päppelte Cathy Hummels Ex Mats nach einer Niederlage auf

Cathy Hummels (34) gibt Spielerfrauen Ratschläge! Die Moderatorin war 14 Jahre lang mit Fußballer Mats Hummels (33) liiert. In dieser Zeit hatte sie ihn zu etlichen Matches begleitet und ihren einstigen Schatz von der Tribüne aus die Däumchen gedrückt. In diesem Jahr hat er es allerdings nicht in den WM-Kader geschafft, was die Influencerin sehr bedauerte. Am Mittwoch musste Deutschland eine Niederlage gegen Japan verkraften. Cathy erklärt deshalb jetzt den diesjährigen Spielerfrauen, wie sie ihren Mann am besten trösten können!

Im Interview mit Bild offenbart die Kampf der Realitystars-Moderatorin: "Den Mann baut man auf, indem man einfach zuhört, Mut macht und sich lieb kümmert." Manchmal sei es jedoch auch gut, nach einer Niederlage nichts zu sagen. "Das weiß ich aus Erfahrung", erklärt die 34-Jährige. Trotzdem würden Niederlagen zur Karriere eines Fußballers dazugehören. "Niederlagen sind wichtig, um Fehler auszumerzen und zu wachsen", wisse die Brünette.

Bei der WM in Katar jubeln in diesem Jahr so einige Frauen ihren Männern zu. So bekommt Torhüter Kevin Trapp (32) beispielsweise Unterstützung von seiner Verlobten, dem brasilianischen Model Izabel Goulart (38). Auch Mario Götzes Ehefrau Ann-Kathrin und der gemeinsame Sohn Rome feuern ihren Helden im Stadion an. Für Ilkay Gündogan (32) ist sogar dessen schwangere Partnerin Sara Gündogan in die Emiraten eingeflogen.

Getty Images Spielerfrauen Montana Yorke, Ann-Kathrin Götze und Cathy Hummels bei der WM 2014 in Brasilien

Getty Images Kevin Trapp und seine Freundin Izabel Goulart im Mai 2022

Instagram / sarabenamira Ilkay Gündogan und seine schwangere Frau Sara im November 2022

