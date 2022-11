Nominiert: Diese "Promi Big Brother"-Bewohner müssen zittern

Bei Promi Big Brother wird es für ein paar Stars ganz schön wackelig. Seit über einer Woche leben die Promis nun schon im Container. Allmählich wird jedoch aussortiert und die Teilnehmer müssen um ihr Bleiben bangen! Nachdem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) und Versicherungsdetektiv Patrick Hufen bereits freiwillig ausgestiegen waren, werden die Kandidaten nun nach und nach von den Zuschauern rausgewählt. Diana Schell (52) hat am Freitag die Show verlassen müssen. Diese Promis wurden jetzt für den nächsten Rausschmiss nominiert!

Die schwarze Laterne wird die Promi-BB-Bewohner vermutlich noch in ihren Träumen heimsuchen. Wer diese nämlich zum Zeitpunkt eines Signals in der Hand hielt, war automatisch nominiert, am Sonntag von den Zuschauern rausgewählt zu werden. Getroffen hat es Doreen Steinert (36). Auch der Challenge-Teamkapitän Jörg Knör (63) durfte jemanden aus dem anderen Bereich, in diesem Fall dem Loft nominieren. Entschieden hat er sich für Jennifer Iglesias (24).

Zum Schluss konnten auch alle anderen Bewohner ihre Meinung kundtun und mussten eine Person aus ihrem eigenen Bereich wählen. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen landeten daraufhin auf der Exit-Liste. Catrin Heyne stand noch unter Welpenschutz und durfte nicht ausgewählt werden. Die Mehrheit hat sich schließlich für Sam Dylan (31), Jörg Knör und Jörg Dahlmann (63) entschieden. Die endgültige Entscheidung, wer von den Nominierten den Container verlassen muss, liegt nun bei den Zuschauern.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Jay Kahn, Jörg Dahlmann, Katy Karrenbauer, Jörg Knör bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Sam Dylan bei "Promi Big Brother", 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de