Sechs Wochen nach Geburt: Charlotte Crosby zeigt ihren Body

Charlotte Crosby (32) steigt wieder ins Training ein! Die Britin verzückte Mitte Oktober ihre Fans: Denn damals brachte die einstige Geordie Shore-Darstellerin ihr erstes Baby zur Welt. Seitdem lässt sie ihre Fans immer wieder an ihrem Mamaglück teilhaben – und verriet sogar schon den Namen ihrer kleinen Alba. Bald startet die frischgebackene Mutter wieder in ihre Work-out-Routine – und zeigt bei dieser Gelegenheit ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram teilte Charlotte nun nämlich ein Foto, das sie in einem knappen Sport-Outfit zeigt: "Ich hab mich beim Aufräumen gerade im Spiegel gesehen und gedacht, wie stolz ich darauf bin, was mein Körper alles überstanden hat." Jetzt wolle sie so bald wie möglich wieder ins Training einsteigen: "Nächste Woche habe ich einen Termin zur Untersuchung und wenn die Daumen oben sind, geht es wieder richtig los!"

Der regelmäßige Sport gehört offenbar zu den Dingen, die Charlotte während ihrer Schwangerschaft besonders gefehlt haben. "Ich bin so aufgeregt, wieder die Endorphine zu spüren, die man nach einem guten Work-out kriegt", schilderte sie ihre Gefühlslage.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im November 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Januar 2021

