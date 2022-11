Mit ihrem Baby: Shia LaBeouf und Mia im Disneyland unterwegs

Shia LaBeouf (36) genießt die Zeit mit seiner Familie. Das Leben von dem Transformers-Darsteller und Mia Goth (28) hat sich im vergangenen Frühjahr schlagartig verändert: Die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem sieht man die beiden des Öfteren gemeinsam mit ihrer Tochter Isabel in der Öffentlichkeit – wie auch nun wieder: Shia und Mia machten mit ihrer Tochter einen Ausflug ins Disneyland.

Der Schauspieler und seine Partnerin wurden nun in dem Freizeitpark gesichtet: Mia trug eine weite dunkle Jeans mit einem blauen T-Shirt und einem Rucksack. Shia wählte dagegen eine schwarze Jogginghose und ein schwarz-weiß gemustertes Shirt. In diesen Outfits schlenderten sie gemütlich durch den Themenpark, wobei sich der 36-Jährige in seiner Vaterrolle sichtlich wohlfühlte: Er schob den leeren Kinderwagen vor sich her, während er die kleine Isabel in einer Babytrage an seiner Brust transportierte.

Im September hatte man die kleine Familie noch während ihres Urlaubs im italienischen Fischerdorf Portofino gesichtet. Auch da hatte der Papa seine Kleine nicht von sich gelassen und sie um seine Brust gewickelt durch das kleine Örtchen getragen. Doch kleine Kuscheleinheiten mit der Mama am Strand durften natürlich auch nicht fehlen.

Mia Goth und Shia LaBeouf mit ihrer Tochter Isabel im Disneyland

Shia LaBeouf mit seiner Tochter Isabel

Shia LaBeouf und Mia Goth mit ihrem Kind, 2022

