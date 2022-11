Neue "Emily in Paris"-Staffel: Lucas Bravo gibt Vorgeschmack

Lucas Bravo gewährt schon vor Staffelstart Einblicke in die dritte Season der beliebten Netflixserie Emily in Paris! Der französische Schauspieler steht bereits seit der ersten Folge gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Lily Collins (33) für die Show vor der Kamera. Promiflash traf den Gabriel-Darsteller bei dem "Moët Effervescence"-Event in Berlin – und im Interview plauderte er ein paar Details zur neuen Staffel aus. "Ich bin sehr kritisch mit unserer Arbeit, aber ich denke, das ist die bisher beste Staffel", betonte der Franzose unter anderem.

