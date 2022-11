"Ich muss funktionieren": Novalanalove kann nicht trauern

Novalanalove (31) meldet sich jetzt noch mal persönlich bei ihren Fans! Die Influencerin bestätigte in einem langen Statement die Trennung von ihrem Mann Dj Jeezy. Im Netz kursierte ein Video, in dem er anscheinend eine andere Frau küsst. Während der Produzent sich offenbar von Social Media zurückzieht, spricht Farina, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, offen mit ihrer Community: Novalanalove hat wohl keine Zeit, traurig zu sein!

In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie sich die Vorweihnachtszeit etwas anders vorgestellt habe. Die Neu-Mama könne momentan nicht ausfallen, da viel Arbeit anstehe, was sie jedoch positiv sieht. "Jetzt gerade muss ich funktionieren, so ein bisschen. Das tut mir auch gut, da bin ich mir sicher", erklärte Farina ehrlich. Sie wolle sich momentan in ihre Arbeit stürzen: "Und dann nehme ich mir die Zeit zwischen den Jahren, um zu reflektieren und zu trauern und zu heilen."

An den Feiertagen wird sie wohl nicht in Deutschland sein, wie sie weiter erzählte: "Über Weihnachten selbst werde ich wahrscheinlich vereisen mit meiner Mom und Nola und ein bisschen flüchten." Dann wolle Farina aber frisch ins neue Jahr starten: "Was bleibt mir anderes übrig." Abschließend bedankte sie sich bei ihren Fans für die ganzen Nachrichten, die sie aktuell aber nicht lesen könne.

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de