Sind Leonie und Léon nach "Love Island" Vollzeit-Influencer?

Seit Love Island sind ihre Followerzahlen gestiegen. Leonie Weiß und Léon Hettwer haben sich in diesem Datingformat kennen und lieben gelernt. Sie zogen als eines der beliebtesten Pärchen ins Finale ein, konnten das Preisgeld am Ende aber nicht für sich gewinnen. Die Ausstrahlung der Sendung ist jetzt gut ein Dreivierteljahr her – die Teilnahme an einer Reality-TV-Show bringt meist eine große Social Media Reichweite mit sich. Im Promiflash-Interview verraten sie, ob sie jetzt Vollzeit-Influencer sind.

"Ich übe den Beruf zwar aus, aber es ist jetzt nicht mein einziger Job. Ich habe ja auch noch mein anderes Unternehmen, weswegen ich mich da so ein bisschen aufteilen muss", erklärte Leonie gegenüber Promiflash. Inzwischen hat sie eine Community von über 76.000 Followern, die sie in ihrem Alltag gerne mitnimmt. Léon hat durch das Reality-TV-Format nicht ganz so viele Follower gewonnen. Ihm folgen mittlerweile 37.700 Leute, die er ebenfalls täglich auf dem Laufenden hält. "Mein Alltag hat sich seit "Love Island" nicht wirklich verändert. Ich studiere weiterhin Jura und mache das auch hauptsächlich. Ich bin also definitiv kein Vollzeit-Influencer", äußerte sich der 27-Jährige.

Das Paar berichtete außerdem, dass sie seit der Sendung nicht wirklich auf der Straße angesprochen werden. Die meisten würden ihnen hinterher auf Instagram schreiben, dass sie sie irgendwo gesehen hätten, aber sich nicht getraut haben, sie anzusprechen.

Instagram / leonhettwer Léon Hettwer und Leonie Weiß im November 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, Realitystars

RTL II / Thomas Reiner Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Kandidaten 2022

