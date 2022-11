Selten: Brendan Fraser spricht über seinen autistischen Sohn

Brendan Fraser (53) gewährt einen äußerst seltenen Einblick in sein Familienleben! Durch seine Rollen in "Die Mumie" oder "Tintenherz" wurde der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler weltberühmt. Sein Privatleben hält der Filmdarsteller dabei weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun machte er eine Ausnahme: In einem Interview sprach Brendan darüber, wie ihm sein autistischer Sohn bei seiner neuen Rolle geholfen habe.

In seinem neuen Film "The Whale" spielt Brendan einen übergewichtigen Mann, der an einen Rollstuhl gefesselt ist. Gegenüber Interview Magazine erklärte der 53-Jährige, dass er sich manche Bewegungen und Handlungsweisen deshalb von seinem autistischen Sohn Griffin abgucken konnte. "Er ist gerade 20 geworden. Er ist ein großes Kind, er ist 1,80 Meter groß, hat große Hände und Füße und einen großen Körper. Ich weiß deshalb sehr genau, was es bedeutet, einer Person nahe zu sein, die mit Fettleibigkeit lebt", erklärte er und fügte hinzu, dass sein Sohnemann der "glücklichste Mensch" in seinem Leben sei.

Scheint ganz so, als wolle Brendan aktuell öfter über seine Söhne sprechen. Immerhin hatte er sich auch für die Filmpremiere seines neuen Streifens ganz besondere Unterstützung besorgt: Seine anderen beiden Söhne Leland und Holden standen ihrem Papa auf dem roten Teppich lässig beiseite – und sorgten damit für einen ziemlich besonderen Auftritt.

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Getty Images Brendan Fraser, Juni 2021

Getty Images Brendan Fraser und seine Söhne Leland sowie Holden auf dem Red Carpet zum Film "The Whale"

