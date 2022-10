"Temptation Island V.I.P."-Frauen sehen Dates ihrer Männer

In der nächsten Folge müssen die Promi-Ladys stark bleiben! Temptation Island V.I.P. ist dafür bekannt, die Beziehung der Paare auf eine harte Probe zu stellen. Bereits zu Beginn der neuen Staffel stellen sich die Kandidaten den großen Herausforderungen und Verführungen. Während in der Männervilla stets gute Stimmung herrscht, müssen die Frauen jetzt besonders gefasst sein: Denn die ersten Dates stehen an!

Die Vorschau für die nächste Episode zeigt: Sie ist nichts für schwache Nerven! Während die Frauen ihr Date auf dem Boot genießen, kommt es zu einer unerwarteten Unterbrechung. Denn nur einige Meter weiter vergnügen sich die Männer am Strand mit ihren Single-Ladys. Als Michelle Daniaux das sieht, bricht sie unter Tränen zusammen und muss von Sandra Sicora (30) getröstet werden. Und auch Christina Dimitriou (30) ist mit der Situation völlig überfordert und verliert die Fassung. "Pass auf, was du machst, sonst knallt es du kleine Dreckige", drohte sie Verführerin Vanessa Nwattu.

Christina scheint mit ihren Pöbeleien und Beleidigungen den anderen gegenüber weiterzumachen. In der zweiten Folge schoss sie gegen ihre drei Mitbewohnerinnen und bezeichnete diese als "Opfer". Im Gespräch mit Promiflash nahm sie das Ganze allerdings sehr gelassen: "Das ist meine Redensart, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das oft nicht so meine." Zudem betonte die 30-Jährige, dass sie ihre guten Gründe für dieses Verhalten habe.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Christina Dimitriou wird getröstet

Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatn 2022

Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

