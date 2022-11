Vor Auftritt: Jay Leno knallt zweimal in Polizeifahrzeug!

Jay Leno (72) kann immer noch über sich lachen! Vor rund zwei Wochen sagte der Komiker einige seiner Auftritte wegen eines medizinischen Notfalls ab. Kurz danach war die Ursache klar: In seiner Garage brach ein Benzinbrand aus. Nach sechs Tagen Klinikaufenthalt stand der ehemalige "Tonight Show"-Moderator aber wieder auf der Bühne. Vor dem Gebäude seines aktuellsten Auftritts hatte Jay aber so einige Schwierigkeiten mit dem Einparken – und rammte zweimal in ein Polizeiauto!

Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, stieß Jay mehrfach mit einem Polizeifahrzeug zusammen, als er bei seinem Auftritt in Kalifornien vorfuhr. Der 72-Jährige schlug mit dem rechten Hinterreifen seines Tesla gegen den Reifen eines Polizei-Jeeps, als er vor einem Comedy-Club parken wollte. Er fuhr dann auf unerklärliche Weise rückwärts und stieß ein zweites Mal mit dem Auto zusammen. "Sie können einfach gehen, wir klären das später", sagten die Polizisten dem Star, nachdem seine Frau ihr Beifahrerfenster heruntergekurbelt hatte. Trotz der peinlichen Einfahrt lächelte Jay und scherzte, als er aus seinem Fahrzeug stieg.

Sein erstes Comeback nach seinem Klinikaufenthalt soll laut Mail Online ein voller Erfolg gewesen sein. Vor einem ausverkauften Publikum stand der Jay gut gelaunt auf der Bühne und performte seine lustigsten Witze – wobei er sich hauptsächlich über sich selbst und seinen Unfall lustig machte.

Backgrid / ActionPress Jay Leno, Moderator

Getty Images Jay Leno im August 2022

Getty Images Jay Leno im März 2020

