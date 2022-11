Walentina und Co.: Kompletter "Germany Shore"-Cast enthüllt!

Jetzt sind endlich alle zehn "Germany Shore"-Kandidaten bekannt! Im vergangenen Jahr feierte die Show unter dem Namen Reality Shore Premiere. Ab dem 15. Dezember geht sie mit einem neuen Titel in die zweite Runde – unter anderem mit Vorjahreskandidaten wie Mia Madisson und Belly. Doch auch der Influencer Jonathan Steinig (27), SixxPaxx-Stripper Fabio De Pasquale, Köln 50667-Sternchen Hatidza Demirovic und die Ex-Are You The One?-Teilnehmerin Dana Feist sind am Start. Damit ist der Cast aber noch nicht vollständig: Auch diese fünf sind dabei!

Wie nun auf der offiziellen Instagram-Seite des Paramount-Plus-Formats bekannt gegeben wurde, wird auch Walentina Doronina (22), die auch in der ersten Staffel dabei war, die Show aufmischen. Unterstützung bekommt sie dabei von Jessy, die ebenfalls in der ersten Ausgabe zu sehen war. Germain Wolf ist in dem Format hingegen ein Neuzugang. Neben dem einstigen Paradise Hotel-Teilnehmer gehören auch zwei bisher eher unbekannte Gesichter zum Cast: Der Sänger Elia Berthoud und das Erotikmodel Antonia Rot.

Der Streaming-Anbieter verspricht spannende neue Folgen. "Ob Party, Drama oder Exzess – in der 'Germany Shore'-WG wird es wild", heißt es in dem Statement. In den Kommentaren zeigten sich manche Zuschauer aber noch etwas skeptisch, was den Cast angeht. Wie denkt ihr darüber? Stimmt ab!

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, TV-Bekanntheit

TVNOW / Markus Hertrich Germain, "Are You The One?"-Single

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

