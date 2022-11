Will Lindsay Lohan mit Ehemann Bader Shammas bald Kinder?

Vergrößert Lindsay Lohan (36) zeitnah ihre Familie? Die Schauspielerin könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Sie hat ihre wilden Zeiten hinter sich gelassen und dieses Jahr ihren Partner Bader Shammas geheiratet. Der machte ihr sogar ganz romantisch einen Antrag am Set von ihrem neuen Film "Falling for Christmas". Könnte bald also schon der nächste Schritt anstehen? Nun verriet Lindsays, ob sie bald Nachwuchs mit Bader plant.

"Ich möchte ein paar lustige Dinge tun, und dann möchte ich ein paar ernstere Dinge tun und ich möchte Kinder haben", antwortete die Schauspielerin auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen nach ihrer langen Abwesenheit in der Filmindustrie. Lindsays Familienplanung deckt sich mit dem, was eine Quelle, die ihr nahe steht, kürzlich gegenüber HollywoodLife sagte. "Lindsay ist endlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie ein Baby großziehen kann. Sie wollte schon ein Kind, bevor sie Bader kennengelernt hat, und sie hat offen darüber gesprochen, dass sie adoptieren möchte", erklärte der Insider.

Der "Herbie: Fully Loaded"-Star erzählte weiter, dass sie und Bader darüber geredet hätten, wo sie ihre Kinder großziehen möchten: Dubai soll es werden. "Darüber haben wir gesprochen", verriet Lindsay. "Es ist dort so sicher, und die Schulen sind großartig. Es ist so weit weg von allem, was ich aus den USA gewohnt bin. Und es gibt keine Paparazzi", erklärte sie. "Es ist schön, eine eigene Welt zu haben, die mir gehört."

Getty Images Lindsay Lohan, März 2002

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

