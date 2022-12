Im Glitzerkleid: Alex Mariah Peter holt Abschlussball nach

Alex Mariah Peter (25) konnte endlich in ein Abschlusskleid schlüpfen. Dank ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel erlangte sie Bekanntheit und konnte sich in der Show sogar den Sieg erkämpfen. Das war für sie das optimale Sprungbrett in das Modelbusiness, in dem sie sich mittlerweile fest etabliert hat. Doch eine Veranstaltung nutzte sie jetzt noch für etwas ganz anderes: Alex feierte auf einem Event ihren Abschlussball in einem Prinzessinenkleid nach!

Auf Instagram teilte Alex Bilder von sich in einem schneeweißen Ballkleid. In diesem funkelnden Dress ging es für sie auf zum "Mon Chéri Barbara Tag", einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Für die 25-Jährige hatte das Event aber noch eine ganz andere Bedeutung. "Ich habe echt lange gesucht, aber ich konnte kein Bild von meinem Abschlussball finden – da hatte ich nämlich kein Kleid an, sondern Hemd und Hose! Also habe ich den 'Mon Chéri Barbara Tag' einfach mal genutzt, um mich wie Hilary Duff in 'Cinderella Story' zu fühlen", erinnerte sie sich.

Da Alex im Körper eines Jungen geboren wurde, konnte sie zu Schulzeiten nicht in einem Ballkleid zum Abschlussball gehen. Mittlerweile scheint sie sich aber richtig wohlzufühlen. Dennoch verriet sie im September, dass die Transition ihres Körpers noch nicht abgeschlossen sei. Erst wenige Wochen zuvor hatte sie sich einer weiteren Brust-OP unterzogen.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im April 2022

Getty Images Alex Mariah Peter bei den MTV EMAs im November 2021

