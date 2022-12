Tom Parkers (†) Witwe Kelsey plagen noch immer Schuldgefühle

Kelsey Parker fühlt sich alleingelassen. Im März dieses Jahres verstab ihr Ehemann Tom Parker (✝33) nach einer jahrelangen Krebserkrankung. Der Sänger der Band The Wanted hinterließ seine Frau und zwei Kinder. Seitdem versucht seine Witwe, nach und nach wieder zurück ins Leben zu finden – doch das ist nicht gerade leicht. Nun gab Kelsey zu, mit Schuld und Einsamkeit zu kämpfen.

Obwohl sie alles in ihrer Macht Stehende tut, um über den Tod ihres geliebten Mannes hinwegzukommen, wird sie oft von den Emotionen eingeholt. "Ich weiß, dass ich alles für Tom getan habe. Aber es gibt immer noch diesen Schuldprozess. Ich fühle mich schuldig, dass ich noch hier bin und meine Kinder ansehe und mich schuldig fühle, dass er nicht das erlebt, was ich mit ihnen erlebe", gab Kelsey in der Show "Good Morning Britain" zu.

Um die Trauer zu bewältigen und dieser mehr Gehör zu verschaffen, hat Kelsey eine eigene Doku mit dem Titel "Life After Tom" gedreht. Das habe ihr ziemlich geholfen: "Es war wie eine Therapie für mich. Ich habe in der Show Dinge getan, die ich nicht unbedingt getan hätte, aber es hat mir sehr geholfen. Es hat mich aus meiner Komfortzone herausgebracht."

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

