Eskaliert es beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen?

Werden schon bald die Fetzen im TV fliegen? Christina Dimitriou (30) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Vor einigen Wochen zogen die Griechin und ihr Freund Aleksandar Petrovic (31) in die Temptation Island V.I.P.-Villa, um sich gegenseitig ihre Treue zu beweisen. Während die Influencerin mit den anderen Promidamen in der Frauenvilla sitzt, entwickelte der Personal Trainer jedoch Gefühle für Vanessa Nwattu. Christina schoss deshalb schon einige Male gegen die Verführerin. Werden die beiden in der Wiedersehensshow deshalb aneinandergeraten?

In den vergangenen Folgen machte Christina bereits deutlich, dass Vanessa sich offenbar mit der Falschen angelegt habe. Doch was meint die 31-Jährige damit? Gegenüber Promiflash verriet sie, dass sie definitiv noch ein Hühnchen mit der 22-Jährigen zu rupfen habe. "Die Wiedersehensshow wird bestimmt lustig. [...] Ich sage dazu nur: 'Karma is a bitch'", prophezeite sie im Interview und gab damit bereits einen Vorgeschmack darauf, was Vanessa erwarten könnte.

Vanessa beteuerte erst kürzlich gegenüber Promiflash, dass sie sogar Mitleid mit Christina gehabt habe. "Mich hat die Situation ebenfalls sehr traurig und nachdenklich gemacht. [...] Auch, weil ich mich in Christinas Lage versetzt habe", erklärte sie und beteuerte, dass sie im Rahmen der Show deshalb "unzählige Tränen" vergossen habe.

"Temptation Island V.I.P." seit 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

