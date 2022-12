Fürchtete "Temptation Island"-Vanessa Aleks' Liebes-Reunion?

Hatte Vanessa Nwattu Angst, dass sich Aleksandar Petrovic (31) am Ende doch für seine Freundin entscheidet? Bei Temptation Island V.I.P. wagen der Influencer und seine Partnerin Christina Dimitriou (30) aktuell den großen TV-Treuetest. Doch während das Paar getrennt voneinander in verschiedenen Villen lebt, entwickelte der Personal Trainer Gefühle für die 22-jährige Verführerin. Zwischen den beiden scheint es dabei ordentlich zu funken. Hatte Vanessa zwischenzeitlich die Befürchtung, dass Aleks doch bei Christina bleibt?

Aleks machte im Rahmen der Show immer wieder deutlich, dass er in Vanessa fand, was er mit seiner Freundin Christina nie haben konnte. Doch hatte die junge Verführerin gar keine Bedenken, dass der 31-Jährige am Ende des Experiments doch bei seiner Partnerin bleiben würde? "Mir war bewusst, dass er in einer Partnerschaft ist. Generell bin ich immer sehr entspannt in jeder Form von Beziehungen zu Menschen, da ich mir sicher bin, dass wenn etwas sein soll, es auch so kommen wird", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Immerhin hatte Vanessa stets ein gutes Gefühl von Aleks bekommen und wusste ganz genau: Der einstige Love Island-Star hat die Nähe zu ihr nicht bereut! "Aleks war immer sehr ehrlich und ich hätte es gemerkt oder er hätte es mir gesagt. Viel eher war es, glaube ich zumindest, die Sorge, eine andere Person aufgrund seiner Ehrlichkeit zu verletzen", erklärte sie in dem Interview weiter.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu im Oktober 2022

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

