Heißer Weihnachtsengel: Hailey Bieber strahlt im roten Body

Bei Hailey Bieber (26) ist schon Weihnachten. Das Model stand schon mehrmals für den Unterwäschehersteller Victoria's Secret vor der Kamera. Das Posieren in den heißen Dessous scheint ihr Spaß zu machen, denn sie rekelte sich bereits Anfang des Jahres in einem Korsett, das nur wenig der Fantasie überließ. Und genauso läutete die Frau von Justin Bieber (28) nun die Weihnachtszeit ein: Hailey posierte in festlichen roten Dessous von Victoria's Secret.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Hailey die Bilder vom Christmas-Shoot. In dem heißen Werbeclip legte sie einen kleinen Tanz hin und schwang dabei einen roten Umhang mit weißem Fellkragen. Unter dem Cape trug sie einen roten Body mit drei festlichen Schleifen. Das weihnachtliche Negligé fällt dabei vor allem durch die tiefen Ausschnitte auf, die eher sexy als besinnlich sind. Für Hailey offenbar die perfekte Einstimmung auf die Adventszeit. In dem Video für die neue Kollektion setzte sie sich dann gemeinsam mit anderen Models in weißer und roter Unterwäsche in Szene.

Wie genau Haileys Weihnachtspläne aussehen, verriet sie bisher noch nicht, aber Ende November feierte sie ein sehr gemütliches Thanksgiving. Besonders dankbar war sie dabei für ihren Ehemann Justin. Dazu postete sie ein herbstliches Foto der beiden, auf dem sie sich in gemütlichen Hoodies im Park aneinanderkuscheln.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Februar 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im November 2022

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber

