Fans begeistert: Kourtney Kardashian zeigt "echten Körper"

Kourtney Kardashian (43) zeigt voller Stolz ihren Körper! Die TV-Bekanntheit steht ebenso wie ihre Schwestern Khloé (38) und Kim (42) oft im Fokus der Öffentlichkeit, wenn es um ihre Figur geht. Doch während ihren Familienmitgliedern schon das ein oder andere Mal ein Bearbeitungsfehler unterlaufen ist, setzt Kourt lieber auf Authentizität. Auf ihren neuen Bildern zeigt sie ihren Körper völlig unbearbeitet – und die Fans lieben es.

Auf Instagram teilte die Frau von Travis Barker (47) eine Fotoreihe von einem Shooting, das ganz im Zeichen ihrer eigenen Gummibärchen-Marke stand. In einem knappen Glitzer-Zweiteiler posiert Kourtney für die Kamera und versteckt ihre Kurven dabei nicht. "Das ist ein frischer Wind im Vergleich zu den bearbeiteten Bildern, die uns rund um die Uhr vor die Nase gehalten werden", kommentierte ein erleichterter Fan darunter. "Danke, dass du uns deine Speckrollen am Rücken zeigst. Die Leute denken, sie seien fettleibig, weil sie welche haben. Das nennt man Mensch sein und wir sind alle schön", plädierte derweil eine andere Userin.

Kourtney offenbarte schon vor einigen Wochen in einer Folge von The Kardashians, dass sie mittlerweile richtig zufrieden mit ihrem Körper sei. "Es hat mich viel gekostet, bis ich mich mit den Veränderungen in meinem Körper wirklich wohl und glücklich gefühlt habe", gab sie ehrlich zu und betonte, dass auch ihr Ehemann viel dazu beigetragen habe.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2022

